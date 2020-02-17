«Уильямс» представил новую машину на 2020 год (видео) Пресс-служба «Уильямс» выложила видео, в котором показано, как будет выглядеть новая машина Формулы-1 в следующем сезоне.

Отмечается, что полноценная презентации болида состоится 19 февраля в Барселоне в первый день предсезонных тестов.

В 2020 году за «Уильямс» будут выступать Джордж Расселл и единственный дебютант будущего сезона Николя Латифи. Прошлый чемпионат команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов. За весь сезон «Уильямс» смог набрать всего одно очко – Роберт Кубица занял десятое место на гран-при Германии.