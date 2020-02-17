«Уильямс» представил новую машину на 2020 год (видео) - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
17 февраля 2020 11:24Формула-1Корегин Владислав

«Уильямс» представил новую машину на 2020 год (видео)

Пресс-служба «Уильямс» выложила видео, в котором показано, как будет выглядеть новая машина Формулы-1 в следующем сезоне.

Отмечается, что полноценная презентации болида состоится 19 февраля в Барселоне в первый день предсезонных тестов.

В 2020 году за «Уильямс» будут выступать Джордж Расселл и единственный дебютант будущего сезона Николя Латифи. Прошлый чемпионат команда завершила на последнем месте в Кубке конструкторов. За весь сезон «Уильямс» смог набрать всего одно очко – Роберт Кубица занял десятое место на гран-при Германии.

12 лет спустя. Логинов принес России первое с 2008 года золото ЧМ в личных мужских гонках Российский биатлонист выиграл спринт в Антхольце. 15.02.2020 18:30 Биатлон Велиев Эмиль
Еще по теме:
Дмитрий Губерниев: Проблема Логинова в том, что он должен знать английский Эмильен Жаклин: Йоханнес Бе предпринял атаку в не самый подходящий для этого момент Иван Черезов: Результаты Логинова - лучший ответ на всю критику
Шевченко избила американку, Джонса освистала публика. Что было на турнире UFC 247 (видео) В Хьюстоне (США) состоялся турнир UFC 247, в рамках которого прошли два титульных поединка. В одном из них было полное доминирование Валентины Шевченко, в другом — очень спорное решение судей. 09.02.2020 11:03 ММА Ващенко Сергей
Морозов назначен. В КХЛ все будет как при Чернышенко Как и ожидалось, новым и третьим в истории президентом КХЛ стал Алексей Морозов. Он подписал контракт на четыре года. 14.02.2020 16:00 Хоккей Домрачев Владислав
Две чудо-Софьи по 12 лет и феноменальная Валиева. Итоги юниорского смотра в Саранске На первенстве страны среди юниоров, завершившемся в субботу в Мордовии, российские фигуристы показали по-настоящему мировой уровень катания. 08.02.2020 20:18 Фигурное катание Тигай Лев
Головин помогает победить «Монако», а Смолов в стартовом составе против «Реала» «Советский спорт» следит за наиболее интересными событиями в европейских чемпионатах. 16.02.2020 22:30 Футбол Федоровский Александр
Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда  В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Как растащат «Сити»? Летом гранд усилит «Реал», «Барселону», «ПСЖ» и «Ювентус» Финансовые потери, которую последуют за запретом на выступление в Лиге чемпионов, повлекут массовую распродажу лидеров «Манчестер Сити». 16.02.2020 21:00 Футбол Зибрак Артем
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Смолов забил, и сразу «Реалу»! Но ничью «Сельта» спасла уже после его замены Уже на седьмой минуте россиянин поразил ворота Куртуа на «Сантьяго Бернабеу», а в концовке заменивший Смолова Денис Суарес помог отличиться Санти Мине. 17.02.2020 01:00 Футбол Зибрак Артем
«Кокорин» забивает сборной Франции. Кто из фигуристов отличился в январе Открываем новую рубрику: теперь по ходу сезона мы будем определять лауреатов каждого месяца в разных номинациях. Событием января, конечно, стал чемпионат Европы. 03.02.2020 15:00 Фигурное катание Тигай Лев
Новости
12:39 Футбол Кафу: Александер-Арнолд имеет потенциал, чтобы стать обладателем «Золотого мяча»
12:31 Хоккей Паскуале, Мерфи и Сошников признаны лучшими игроками недели в КХЛ
12:27 Футбол Руд Гуулит: Лига чемпионов – Святой Грааль для Гвардиолы
12:18 Теннис Кудерметова пробилась в основную сетку турнира в Дубае
12:14 Футбол «Спартак» хочет летом приобрести полузащитника «Фейеноорда»
12:07 Футбол Агент Смольникова: Сейчас идет обсуждение нового контракта с «Зенитом»
11:54 Хоккей Главный тренер «Далласа»: Сегодня Худобин заработал это очко для нас
11:47 Футбол Оле-Гуннар Сульшер: Лига чемпионов не станет ключевым фактором в будущих трансферах «МЮ»
11:34 Футбол Руслан Нигматуллин: Смолову было важно забить за «Сельту» как можно быстрее
11:24 Формула-1 «Уильямс» представил новую машину на 2020 год (видео)
11:16 Олимпиада «Объединенные одним чувством». В Японии выбрали девиз Олимпиады и Паралимпиады (видео)
11:06 Футбол Борис Игнатьев: В эпизоде с голом Смолов сыграл как настоящий мастер
11:05 Футбол Юрген Клопп: Если кто и может сыграть на результат, то это «Атлетико» Симеоне
10:54 Хоккей Пуустинен продлил контракт с «Сибирью»
10:48 Футбол Генеральный директор «Интера»: Думаю, сейчас Мартинесу интересно носить футболку нашего клуба
10:45 Биатлон Дмитрий Губерниев: Проблема Логинова в том, что он должен знать английский
10:35 Футбол Эден Азар: Доволен своим выступлением против «Сельты», но не итоговым результатом
10:30 Футбол «Бавария» не уверена в возможной покупке Сане
10:22 Хоккей Главный тренер «Оттавы»: Анисимов проявлял терпение, хорошо играл в пас и начинал атаки
10:12 Футбол Янг - после поражения от «Лацио»: Уверен, «Интер» вернется на победный путь
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей «незаконно созданного» СССР
Топ-3 Тюмени: скандальный банкет силовиков и опасное молоко
Глава Ижевска: подходы и подъезды к школам и детсадам небезопасны
Жителям Ростовской области обещают резкое потепление до плюс 12 градусов
Незарегистрированные в России лекарства продавали в сети аптек на Ставрополье
Нурмагомедов в апреле проведет бой с Фергюсоном
Олимпийский чемпион по прыжкам в воду Илья Захаров завершит карьеру
Судью матча «Ахмат» - «Оренбург» за ошибки отстранили от работы
Теннисист Медведев сохранил пятое место в рейтинге АТР
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика