Феттель заболел, на тестах его заменит Леклер Такое решение приняла гоночная команда «Формулы-1» «Феррари».

Многократный чемпион мира гоночной серии «Формула-1» немец Себастьян Феттель не сможет принять участие в первый день официальных предсезонных тестов. Это произошло из-за заболевания спортсмена, подробности недуга не уточняются.

За руль машины в таком случае сядет его напарник монегаск Шарль Леклер, информирует официальный сайт «Феррари».

Первая серия тестов пройдет с 19 по 21 февраля. Ведущие команды выставят всех своих лидеров уже сегодня.