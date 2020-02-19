Феттель заболел, на тестах его заменит Леклер

Многократный чемпион мира гоночной серии «Формула-1» немец Себастьян Феттель не сможет принять участие в первый день официальных предсезонных тестов. Это произошло из-за заболевания спортсмена, подробности недуга не уточняются.
За руль машины в таком случае сядет его напарник монегаск Шарль Леклер, информирует официальный сайт «Феррари».
Первая серия тестов пройдет с 19 по 21 февраля. Ведущие команды выставят всех своих лидеров уже сегодня.
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