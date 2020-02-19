«Хаас» официально представил болид на новый сезон (видео) Чемпионат мира в автогонках класса «Формула-1» стартует 13 марта в Австралии.

Команда «Формулы-1» «Хаас» официально презентовала болид на предстоящий сезон.

Новая машина VF-20 выполнена в черном, сером и красном цветах.

В новом сезон за «Хаас» будут выступать француз Ромен Грожан и датчанин Кевин Магнуссен.

По итогам сезона 2019 года американская команда заняла предпоследнее место в зачете Кубка конструкторов, набрав 28 очков и опередив лишь «Уильямс».