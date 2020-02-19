Этап «Формулы-1» все-таки может пройти в Китае Рассматривается вариант сокращенной программы соревнований из-за эпидемии коронавируса в КНР.

Руководство гоночной серии «Формула-1» нашло возможность все-таки провести в Китае очередной этап. Он может пройти в промежутке между Гран-при Бразилии и Гран-при Абу-Даби.

Однако такой вариант предусматривает сокращение программы до двух дней — предварительно, 21-22 ноября этого года, сообщает Autosport. Это позволит командам упростить свои логистические задачи.

Ранее «Формула-1» отменила китайский этап, который должен был состояться в апреле. Это произошло из-за эпидемии коронавируса в КНР, он уже унес жизни тысяч человек.