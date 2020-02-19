Джовинацци намерен опередить Райкконена Гонщик «Альфа-Ромео» поставил такую цель на следующий сезон.

Итальянский гонщик команды «Формула-1» Антонио Джовинацци планирует в предстоящем сезоне опередить своего напарника по команде, 40-летнего финна Кими Райкконена.

«Прошлый сезон был непростым после простоя. Кими пилот с большим опытом, один из лучших моих напарников. Однако он является моей целью, хочу набрать больше очков, чем он», — приводит слова итальянского гонщика Sky Spotrs.

В минувшем сезоне Райкконен, который является чемпионом 2007 года, набрал 43. очка. На счету Джовинацци было 14.