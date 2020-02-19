Хэмилтон показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне, у Квята – пятый результат Первая гонка нового сезона состоится в Австралии 15 марта.

В пригороде Барселоны Монмело прошел первый день предсезонных тестов Формулы-1. Большинство команд привезли в Каталонию доработанные версии прошлогодних болидов.

В двух сессиях заездов участвовали 15 пилотов из всех 10 команд, которые примут участие в сезоне-2020.

Лучшее время показал чемпион 2019 года Льюис Хэмилтон. Британский пилот «Мерседеса» проехал круг автодрома «Барселона-Каталунья» за 1:16.976. Это на секунду быстрее прошлогоднего лучшего результата зимних тестов, который установил немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.

Лучший результат российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята – 1:17.698. В сводной таблице Квят занял пятое место.

Завтра 20 февраля тесты продолжатся. В большинстве команд за рулем болидов сменятся гонщики.

Первая гонка нового сезона Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.

Формула-1

Предсезонные тесты

Автодром «Барселона-Каталунья»

Монмело (Испания)

Длина круга 4 655 м