Хэмилтон показал лучшее время в первый день тестов в Барселоне, у Квята – пятый результат

В пригороде Барселоны Монмело прошел первый день предсезонных тестов Формулы-1. Большинство команд привезли в Каталонию доработанные версии прошлогодних болидов.
В двух сессиях заездов участвовали 15 пилотов из всех 10 команд, которые примут участие в сезоне-2020.
Лучшее время показал чемпион 2019 года Льюис Хэмилтон. Британский пилот «Мерседеса» проехал круг автодрома «Барселона-Каталунья» за 1:16.976. Это на секунду быстрее прошлогоднего лучшего результата зимних тестов, который установил немецкий гонщик «Феррари» Себастьян Феттель.
Лучший результат российского пилота «Альфа Таури» Даниила Квята – 1:17.698. В сводной таблице Квят занял пятое место.
Завтра 20 февраля тесты продолжатся. В большинстве команд за рулем болидов сменятся гонщики.
Первая гонка нового сезона Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.
Формула-1
Предсезонные тесты
Автодром «Барселона-Каталунья»
Монмело (Испания)
Длина круга 4 655 м
Гонщик
Команда
Лучшее время
Количество кругов
1. Льюис Хэмилтон
Мерседес
1:16.976
94
2. Валттери Боттас
Мерседес
1:17.313
79
3. Серхио Перес
Рейсинг Пойнт
1:17.375
58
4. Макс Ферстаппен
Ред Булл
1:17.516
168
5. Даниил Квят
Альфа Таури
1:17.698
115
6. Карлос Сайнс
Макларен
1:17.842
161
7. Даниэль Риккардо
Рено
1:17.873
54
8. Эстебан Окон
Рено
1:18.004
62
9. Джордж Расселл
Уильямс
1:18.168
73
10. Лэнс Стролл
Рейсинг Пойнт
1:18.282
50
11. Шарль Леклер
Феррари
1:18.289
131
12. Николас Латифи
Уильямс
1:18.382
63
13. Роберт Кубица
Альфа Ромео
1:18.386
59
14. Кевин Магнуссен
Хаас
1:18.466
104
15. Антонио Джовинацци
Альфа Ромео
1:20.096
78
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