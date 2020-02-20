Даниил Квят: Я сразу почувствовал себя в новом болиде как дома В Барселоне продолжаются тестовые заезды «Формулы-1».

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят прокомментировал первый тестовый день в столице Каталонии.

«У нас получился достаточно комфортный день, мы не испытали больших проблем. Я сразу почувствовал себя в новом болиде как дома. В начале дня мы провели несколько рутинных проверок, поэтому утром были достаточно медленными, но это было необходимо. Как только мы это сделали, то смогли проехать несколько хороших кругов и понять новый болид чуть лучше», - приводит слова гонщика пресс-служба команды.

В среду по итогам тестовых заездов Квят показал пятое время. В четверг за руль болида «Альфа Таури» сядет второй пилот команды Пьер Гасли.

Напомним, чемпионат мира в автогонках класса «Формула-1» стартует 13 марта в Австралии. По итогам прошлого сезона Квят занял 13-е место в зачете пилотов, набрав 37 очков.