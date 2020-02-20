Перес показал лучшее время во второй день тестов в Барселоне

Мексиканец Серхио Перес, представляющий «Рейсинг Пойнт», выиграл официальные тесты Формулы-1, проходящие в Барселоне.
Вторым стал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, а третьим стал Александер Албон, выступающий за «Ред Булл».
Формула-1. Официальные тесты (утренняя сессия)
1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 1.17,347 (48 кругов)
2. Даниэль Риккардо («Рено») – +0,402 (41)
3. Александер Албон («Ред Булл») – +0,808 (59)
4. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +0,818 (77)
5. Джордж Расселл («Уильямс») – +0,919 (71)
6. Шарль Леклер («Феррари») – +0,988 (49)
7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +1,040 (106)
8. Ромен Грожан («Хаас») – +1,149 (87)
9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,161 (65)
10. Ландо Норрис («Макларен») – +1,190 (48).