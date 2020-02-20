Перес показал лучшее время во второй день тестов в Барселоне Первая гонка нового сезона пройдет в Австралии и состоится 15 марта.

Мексиканец Серхио Перес, представляющий «Рейсинг Пойнт», выиграл официальные тесты Формулы-1, проходящие в Барселоне. Вторым стал гонщик «Рено» Даниэль Риккардо, а третьим стал Александер Албон, выступающий за «Ред Булл». Формула-1. Официальные тесты (утренняя сессия) 1. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – 1.17,347 (48 кругов) 2. Даниэль Риккардо («Рено») – +0,402 (41) 3. Александер Албон («Ред Булл») – +0,808 (59) 4. Пьер Гасли («Альфа Таури») – +0,818 (77) 5. Джордж Расселл («Уильямс») – +0,919 (71) 6. Шарль Леклер («Феррари») – +0,988 (49) 7. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +1,040 (106) 8. Ромен Грожан («Хаас») – +1,149 (87) 9. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,161 (65) 10. Ландо Норрис («Макларен») – +1,190 (48).