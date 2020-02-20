Льюис Хэмилтон: Переговоры о новом контракте с «Мерседесом» пока не начались Действующий контракт шестикратного чемпиона мира рассчитан до конца нынешнего сезона.

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что еще начинал переговоры с командой «Мерседес» о новом контракте, предпочтя сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

«Переговоры пока не начались, – цитирует Хэмилтона Crash.net – Я знаю, что Тото Вольфф готов, но сейчас главное – подготовка к сезону. Хочется начать, будучи лидерами, и сейчас мне не хочется увязнуть в разговорах о контракте. Мы как команда всегда четко определяем свои планы и информируем друг друга. Никто из нас не одержим идей переговоров где-то еще.

Все решают детали. Мне очень повезло с командой. О свободе в нашем коллективе всегда говорят, как о чем-то плохом, но это вовсе не так. «Мерседес» позволил мне быть тем, кем я хочу, и не просил говорить или одеваться определенным образом, как бывает в других командах.

Нужно подумать о небольших деталях, о том, каким будет мой план на ближайшие пять-десять лет, как решения, принятые сейчас, повлияют на будущее. Это позволит мне расставить мне по своим местам.

Не знаю, когда мы сядем за стол переговоров, но спешить некуда. Думаю, наши цели совпадают, так что в ближайшие месяцы, уверен, мы начнем разговор о контракте».

Пять из шести своих чемпионских титулов 35-летний Хэмилтон завоевал, выступая за «Мерседес» в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. В 2008-м британец впервые стал лучшим в королевских гонках за рулем «Макларена».

Первый этап нового сезона Формулы-1 Гран-при Австралии состоится 15 марта в Мельбурне.