Льюис Хэмилтон: Переговоры о новом контракте с «Мерседесом» пока не начались - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБиатлонБаскетболТеннис...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
20 февраля 2020 19:45Формула-1Шарафудинов Виктор

Льюис Хэмилтон: Переговоры о новом контракте с «Мерседесом» пока не начались

Действующий контракт шестикратного чемпиона мира рассчитан до конца нынешнего сезона.

Чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон заявил, что еще начинал переговоры с командой «Мерседес» о новом контракте, предпочтя сосредоточиться на подготовке к новому сезону.

«Переговоры пока не начались, – цитирует Хэмилтона Crash.net – Я знаю, что Тото Вольфф готов, но сейчас главное – подготовка к сезону. Хочется начать, будучи лидерами, и сейчас мне не хочется увязнуть в разговорах о контракте. Мы как команда всегда четко определяем свои планы и информируем друг друга. Никто из нас не одержим идей переговоров где-то еще.

Все решают детали. Мне очень повезло с командой. О свободе в нашем коллективе всегда говорят, как о чем-то плохом, но это вовсе не так. «Мерседес» позволил мне быть тем, кем я хочу, и не просил говорить или одеваться определенным образом, как бывает в других командах.

Нужно подумать о небольших деталях, о том, каким будет мой план на ближайшие пять-десять лет, как решения, принятые сейчас, повлияют на будущее. Это позволит мне расставить мне по своим местам.

Не знаю, когда мы сядем за стол переговоров, но спешить некуда. Думаю, наши цели совпадают, так что в ближайшие месяцы, уверен, мы начнем разговор о контракте».

Пять из шести своих чемпионских титулов 35-летний Хэмилтон завоевал, выступая за «Мерседес» в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. В 2008-м британец впервые стал лучшим в королевских гонках за рулем «Макларена».

Первый этап нового сезона Формулы-1 Гран-при Австралии состоится 15 марта в Мельбурне.

Кокорин вышел в старте, «Сочи» выиграл второй матч подряд Сочинский клуб в товарищеской встрече переиграл казахстанскую «Астану». 20.02.2020 19:03 Футбол Зибрак Артем
«Мать мы настроили, чтобы она не плакала». Дагестанского бойца парализовало после неудачного падения Пайзутдин Алиев сломал шею во время поединка. 12.02.2020 17:00 ММА Иванова Дарья
Все голы 26-го тура АПЛ (видео) В последнем матче тура «Манчестер Сити» обыграл «Вест Хэм». 20.02.2020 13:00 Футбол Липкин Антон
«В последние недели много плакала». Разбившуюся в Лозанне русскую спортсменку спасают всем миром Близкие Ольги Севастьяновой объявили сбор средств для спортсменки. 11.02.2020 21:00 Фигурное катание Иванова Дарья
«Такие матчи хочется забыть». Федерер проиграл Джоковичу Новак Джокович уверенно победил Роджера Федерера, в финале женского турнира сыграют София Кенин и Гарбина Мугуруса. «Советский спорт» – об итогах четверга на Australian Open. 30.01.2020 18:45 Теннис Мысин Николай
Финт Шишкина: Как вернуться в «Спартак», но остаться в ФНЛ Защитник возвращается в «Спартак», но будет играть за вторую команду. 20.02.2020 10:00 Футбол Зибрак Артем
Малкин заболел прямо перед матчем, «Питтсбург» и без него уверенно выиграл (видео) Очередной игровой день НХЛ подарил болельщикам настоящее голевое раздолье. Почти в каждом из состоявшихся матчей было забито много голов. 19.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай
Панарин и Бучневич тащат «Рейнджерс». Шестеркин на высоте (видео) Обзор игрового дня в НХЛ. 20.02.2020 10:00 Хоккей Трофименко Кирилл
Нас гнобили – но мы побеждали. Итоги небывалого для России зимнего уик-энда  В эти фантастические выходные мы с вами пережили огромное количество спортивных событий – как отрицательных, так и положительных. 17.02.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев
Новости
19:50 Футбол «Интер Майами» желает подписать Месси, Модрича и Кавани
19:45 Формула-1 Льюис Хэмилтон: Переговоры о новом контракте с «Мерседесом» пока не начались
19:33 Футбол Мартин Брейтуэйт: Играть за «Барселону» – мечта, ставшая реальностью
19:28 Хоккей «Автомобилист» обыграл «Сибирь»
19:20 Футбол Моуринью объяснил реакцию Алли на замену в матче 1/8 финала с «Лейпцигом»
19:03 Футбол Тульский «Арсенал» победил казахстанский «Ордабасы» в контрольном матче
19:02 Фигурное катание Жулин рассказал, как Медведева уходила от Тутберидзе
18:48 Футбол Гол Баркова помог «Химкам» уйти от поражения в матче с «Факелом»
18:45 Биатлон Халили, Елисеев, Поршнев и Логинов должны выступить за сборную России в мужской эстафете
18:40 Биатлон Сергей Чепиков: Елисеев и Куклина были не готовы к сингл-миксту
18:39 Биатлон Владимир Драчев: В женской эстафете проведем эксперимент
18:32 Хоккей Александр Гулявцев: С набранным очком «Амур» все равно остается в борьбе за плей-офф
18:23 Биатлон Лариса Куклина: Не скажу, что у меня сегодня получилось со стрельбой
18:19 Футбол Саломон Рондон – об интересе «МЮ»: Были серьезные слухи, но до конкретики не дошло
18:11 Биатлон Сборная Норвегии выиграла золото в сингл-миксте, Россия – седьмая
18:06 Футбол Ривалдо: Брейтуэйт – не тот игрок, который сейчас нужен «Барселоне»
17:55 Футбол Кулибали может пропустить первую игру с «Барселоной» в 1/8 финала Лиги чемпионов
17:52 Футбол «Спартак» сообщил о состоянии своих игроков
17:42 Теннис Брэди обыграла Мугурусу и вышла в полуфинал турнира в Дубае
17:35 Футбол Черышев вошел в команду недели Лиги чемпионов
Циничная ложь московской мэрии: что нам ответили о насильном выселении ветерана ВОВ
«Техническая ошибка»: в Уфе молодой семье отказали в выплате 300 тысяч за первенца
Аккаунт в TikTok от лица ВИЧ-инфицированного создаст Минздрав Ростовской области
«Газпром Трансгаз Ставрополь» попал в топ-5 расточительных компаний страны
На чужой «Волне»
На сочинском стадионе «Фишт» началось строительство теннисных кортов
Глава USADA потребовал отстранить РФ от Олимпиады в Токио
Юрист считает, что России нужно оспорить решение WADA
Комитет WADA рекомендовал отстранить Россию от Олимпиады
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2020 sovsport.ru яндекс.метрика