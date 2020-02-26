Кубица оказался быстрее всех в четвертый день тестов, Квят показал четвертый результат Команды Формулы-1 готовятся к новому сезону в Барселоне.

В пригороде Барселоны Монмело прошел четвертый день предсезонных тестов. После четырех выходных лучший результат показал за рулем «Альфа Ромео» Роберт Кубица.

Польский пилот проехал круг автодрома «Барселона-Каталунья» с результатом 1:16,942. Остальные 18 гонщиков не сумели сегодня преодолеть рубеж в 1 минуту и 17 секунд.

Примечательно, что 35-летний Кубица является резервным пилотом «Альфа Ромео». В сезоне-2020 за итальянскую команду будут выступать финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури» показал четвертый результат дня (1:17,456).

Главная задача предсезонных тестов – проехать максимальную дистанцию для того, чтобы гонщики отработали пилотирование в предстоящих Гран-при, а инженеры получили как можно больше информации о работе машин.

Завтра 27 февраля можно будет оценить реальную разницу в скорости болидов, поскольку многие пилоты проведут серию быстрых кругов на мягкой резине. Завершатся тесты 28-го числа.

Первая гонка нового сезона Ф1 Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.

Формула-1

Предсезонные тесты

Четвертый день

Автодром «Барселона-Каталунья»

Монмело (Испания)

Длина круга 4 655 м