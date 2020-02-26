Кубица оказался быстрее всех в четвертый день тестов, Квят показал четвертый результат - Советский спорт
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26 февраля 2020 20:42Формула-1Шарафудинов Виктор

Кубица оказался быстрее всех в четвертый день тестов, Квят показал четвертый результат

Команды Формулы-1 готовятся к новому сезону в Барселоне.

В пригороде Барселоны Монмело прошел четвертый день предсезонных тестов. После четырех выходных лучший результат показал за рулем «Альфа Ромео» Роберт Кубица.

Польский пилот проехал круг автодрома «Барселона-Каталунья» с результатом 1:16,942. Остальные 18 гонщиков не сумели сегодня преодолеть рубеж в 1 минуту и 17 секунд.

Примечательно, что 35-летний Кубица является резервным пилотом «Альфа Ромео». В сезоне-2020 за итальянскую команду будут выступать финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.

Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури» показал четвертый результат дня (1:17,456).

Главная задача предсезонных тестов – проехать максимальную дистанцию для того, чтобы гонщики отработали пилотирование в предстоящих Гран-при, а инженеры получили как можно больше информации о работе машин.

Завтра 27 февраля можно будет оценить реальную разницу в скорости болидов, поскольку многие пилоты проведут серию быстрых кругов на мягкой резине. Завершатся тесты 28-го числа.

Первая гонка нового сезона Ф1 Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.

Формула-1

Предсезонные тесты

Четвертый день

Автодром «Барселона-Каталунья»

Монмело (Испания)

Длина круга 4 655 м

Гонщик

Команда

Лучшее время

Количество кругов

1. Роберт Кубица

Альфа Ромео

1:16.942

53

2. Макс Ферстаппен

Ред Булл

1:17.347

84

3. Серхио Перес

Рейсинг Пойнт

1:17.428

84

4. Даниил Квят

Альфа Таури

1:17.456

61

5. Пьер Гасли

Альфа Таури

1:17.540

25

6. Александр Албон

Ред Булл

1:17.550

29

7. Льюис Хэмилтон

Мерседес

1:17.562

89

8. Лэнс Стролл

Рейсинг Пойнт

1:17.787

43

9. Валттери Боттас

Мерседес

1:18.100

90

10. Себастьян Феттель

Феррари

1:18.113

84

11. Даниэл Риккардо

Рено

1:18.214

53

12. Карлос Сайнс

Макларен

1:18.221

46

13. Шарль Леклер

Феррари

1:18.244

80

14. Николас Латифи

Уильямс

1:18.300

48

15. Джордж Расселл

Уильямс

1:18.535

59

16. Роман Грожан

Хаас

1:18.670

107

17. Ландо Норрис

Макларен

1:18.826

57

18. Kими Райкконен

Альфа Ромео

1:19.515

51

19. Эстебан Окон

Рено

1:21.542

74

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