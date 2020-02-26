Кубица оказался быстрее всех в четвертый день тестов, Квят показал четвертый результат

В пригороде Барселоны Монмело прошел четвертый день предсезонных тестов. После четырех выходных лучший результат показал за рулем «Альфа Ромео» Роберт Кубица.
Польский пилот проехал круг автодрома «Барселона-Каталунья» с результатом 1:16,942. Остальные 18 гонщиков не сумели сегодня преодолеть рубеж в 1 минуту и 17 секунд.
Примечательно, что 35-летний Кубица является резервным пилотом «Альфа Ромео». В сезоне-2020 за итальянскую команду будут выступать финн Кими Райкконен и итальянец Антонио Джовинацци.
Россиянин Даниил Квят, выступающий за «Альфа Таури» показал четвертый результат дня (1:17,456).
Главная задача предсезонных тестов – проехать максимальную дистанцию для того, чтобы гонщики отработали пилотирование в предстоящих Гран-при, а инженеры получили как можно больше информации о работе машин.
Завтра 27 февраля можно будет оценить реальную разницу в скорости болидов, поскольку многие пилоты проведут серию быстрых кругов на мягкой резине. Завершатся тесты 28-го числа.
Первая гонка нового сезона Ф1 Гран-при Австралии состоится в Мельбурне 15 марта.
Формула-1
Предсезонные тесты
Четвертый день
Автодром «Барселона-Каталунья»
Монмело (Испания)
Длина круга 4 655 м
Гонщик
Команда
Лучшее время
Количество кругов
1. Роберт Кубица
Альфа Ромео
1:16.942
53
2. Макс Ферстаппен
Ред Булл
1:17.347
84
3. Серхио Перес
Рейсинг Пойнт
1:17.428
84
4. Даниил Квят
Альфа Таури
1:17.456
61
5. Пьер Гасли
Альфа Таури
1:17.540
25
6. Александр Албон
Ред Булл
1:17.550
29
7. Льюис Хэмилтон
Мерседес
1:17.562
89
8. Лэнс Стролл
Рейсинг Пойнт
1:17.787
43
9. Валттери Боттас
Мерседес
1:18.100
90
10. Себастьян Феттель
Феррари
1:18.113
84
11. Даниэл Риккардо
Рено
1:18.214
53
12. Карлос Сайнс
Макларен
1:18.221
46
13. Шарль Леклер
Феррари
1:18.244
80
14. Николас Латифи
Уильямс
1:18.300
48
15. Джордж Расселл
Уильямс
1:18.535
59
16. Роман Грожан
Хаас
1:18.670
107
17. Ландо Норрис
Макларен
1:18.826
57
18. Kими Райкконен
Альфа Ромео
1:19.515
51
19. Эстебан Окон
Рено
1:21.542
74
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