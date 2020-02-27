Тотто Вольфф: Хэмилтон не требует 60 миллионов фунтов за сезон, это выдумки прессы Руководитель «Мерседеса» рассказал о переговорах о новом контракте с шестикратным чемпионом мира.

Исполнительный директор автоспортивного подразделения Mercedes-Benz Тотто Вольфф прокомментировал слухи о завышенных требованиях Льюиса Хэмилтона по новому контракту.

Ранее газета The Sun написала, что британский гонщик желает заработать 180 миллионов фунтов за три следующих сезона в команде Формулы-1 «Мерседес». Вот, что по этому поводу сказал Вольфф в интервью Sky Sports:

«На днях мы списывались с Льюисом и я сказал, что читаю все комментарии в прессе про наши переговоры и то, что он просит так много денег – но мы никогда об этом не говорили! Все это выдумки. Тогда я сказал, что, возможно, как-нибудь мы все обсудим. Нужно просто найти день, когда мы сможем провести несколько часов вместе. Так это происходило в прошлом.

Мы уважаем друг друга. Я понимаю, какой вклад Льюис вносит в успехи команды как пилот и как бренд. Это нельзя не ценить».

Пять из шести своих чемпионских титулов 35-летний Хэмилтон завоевал, выступая за «Мерседес» в 2014, 2015, 2017, 2018 и 2019 годах. Его нынешний контракт рассчитан до конца чемпионата-2020.

Первый этап нового сезона Формулы-1 Гран-при Австралии состоится 15 марта в Мельбурне.