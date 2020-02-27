Хэмилтон досрочно завершил тестовый день из-за поломки двигателя «Мерседеса» Чемпион мира проехал лишь 14 кругов.

В пригороде Барселоны Монмело сегодня проходит пятый день предсезонных тестов команд Формулы-1. Британский пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон из-за проблем с болидов проехал меньше всех своих коллег.

Уже после 14 кругов «Мерседес» Хэмилтона остановился на трассе из-за отказа двигателя. По информации пресс-службы команды, к поломке привели проблемы с давлением масла. Скорее всего, на болиде британского гонщика придется заменить силовую установку.

🚩 RED FLAG 🚩



Lewis Hamilton's Mercedes grinds to a halt during #F1Testing #F1 pic.twitter.com/fX5o6jU5ma — Formula 1 (@F1) February 27, 2020

Ранее проблемы с двигателями от Mersedes-Benz возникли с у команды «Уильямс».

До схода Хэмилтона «Мерседес» был лидером по количеству пройденных кругов на предсезонных тестах в Барселоне.

Первый этап нового сезона Формулы-1 Гран-при Австралии состоится 15 марта в Мельбурне.