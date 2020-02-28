Боттас выиграл тесты в Барселоне, Квят финишировал на 10-й позиции - Советский спорт
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28 февраля 2020 20:31Формула-1Гичунцев Артур

Боттас выиграл тесты в Барселоне, Квят финишировал на 10-й позиции

Уроженец Уфы уступил финскому гонщику 0,718 секунды.

Валттери Боттас, представляющий «Мерседес», показал лучшее время в последний день тестов Формулы-1, которые прошли в Барселоне (Испания).

Вторым стал представитель «Ред Булла» Макс Ферстаппен, а третьим – Даниэль Риккардо из «Рено».

Добавим, что российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят финишировал на 10-й позиции.

Формула-1. Результаты шестого дня тестов (утренняя сессия)

1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.16,196 (79 кругов, шины С5)

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») – +0,073 (45, шины С4)

3. Даниэль Риккардо («Рено») – +0,080 (65, С5)

4. Шарль Леклер («Феррари») – +0,164 (181, С5)

5. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – +0,214 (90, С5)

6. Эстебан Окон («Рено») – + 0,237 (75, С3)

7. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») – + 0,462 (154, С4)

8. Карлос Сайнс («Макларен») – + 0,624 (163, С5)

9. Джордж Расселл («Уильямс») – + 0,675 (146, С4)

10. Даниил Квят («Альфа Таури») – +0,718 (160, С4)

11. Ромен Грожан («Хаас») – +0,841 (86, С5)

12. Кими Райкконен («Альфа Ромео») – +1,219 (115, С3)

13. Кевин Магнуссен («Хаас») – +1,299 (29, С4)

14. Александер Албон («Ред Булл») – +1,607 (59, С3)

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