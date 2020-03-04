«Хонда» может покинуть «Ф-1» в 2022 году Определенности о поставки моторов после 2021 года пока нет.

Японский автогигант «Хонда» на данный момент не определился, будет ли поставлять свои моторы команде «Формулы-1» «Ред Булл» после окончания 2021 года.

«Мы все еще ведем переговоры с Хельмутом Марко (руководителем «Ред Булла»). Останемся ли мы в «Формуле-1»? Зависит от многих условий», — приводит Autosport слова руководителя спортивного подразделения японского концерна Масаши Ямамото.

По его словам, «Ф-1» является вершиной автоспорта, где производители могут испытывать свои технологии. Ямамото, однако, отметил один нюанс — как болельщики воспримут изменения в регламенте с 2021 года.

«Если статус «Формулы-1» упадет в их глазах, то участие в гоночной серии станет для нас менее ценным», — сказал он.

Соглашение «Хонды» о поставке двигателей «Ред Буллу» действительно как раз до конца 2021 года.