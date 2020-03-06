Льюис Хэмилтон: Возможно, в будущем Формула-1 станет Формулой-E1 - Советский спорт
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06 марта 2020 16:44Формула-1Шарафудинов Виктор

Льюис Хэмилтон: Возможно, в будущем Формула-1 станет Формулой-E1

Чемпион мира предположил, что в перспективе электрические двигатели могут полностью вытеснить гибридные.

В интервью для You-Tube канала команды Формулы-1 «Мерседес» шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон рассказал о последних тенденциях развития автоспорта:

«В следующем году у нас будут другие машины. Я был на базе и знаю, какие двигатели разрабатываются – они станут меньше.

Мы отказались от использования двигателей V8 и потребляем на треть меньше топлива, чем раньше. Очень интересно, как дальше будет развиваться Формула-1. Если в какой-то момент Ф-1 станет ФE-1 – наверное, это случится после того, как я завершу карьеру – то, думаю, нас ждет действительно светлое будущее. Возможно, электрические силовые установки, когда-то заменят гибридные.

Формула-1 – это идеальная площадка для развития технологий. Это действительно лучшая лаборатория из возможных. Мне нравится думать о том, что мы сыграли существенную роль в создании разработок, которые используются в современных автомобилях и Формуле E».

Соревнования Формулы E на электромобилях с открытыми колесами проводятся с 2014 года.

Первая гонка нового сезона Формулы-1 Гран-при Австралии состоится 15 марта.

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