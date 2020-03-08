Сотрудникам «Феррари» разрешили покинуть зону карантина и отправиться на Гран-при Австралии

Сегодня 8 марта правительство Итальянской Республики ввело новые меры, направленные на борьбу с распространением коронавируса COVID-19. Был запрещен въезд и выезд граждан в ряде регионов на севере страны, включая Эмилию-Романью, где в небольшой городе Маранелло находится база команды Формулы-1 «Феррари».
Согласно постановлению правительства, въезд и выезд на территорию «красной зоны» возможен лишь в случае «крайней необходимости». Motorsport.com сообщает, что представителям «Феррари», включая руководителя команды Маттиа Бинотто, удалось получить разрешение на выезд из станы. Некоторые сотрудники «Скудерии» уже находятся в Мельбурне.
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