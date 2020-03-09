Гран-при Бахрейна пройдет без зрителей из-за коронавируса Организаторы Гран-при Бахрейна на своем официальном сайте сообщили о том, что в этом сезоне соревнования состоятся за закрытыми дверями.

– В консультации с нашими международными партнерами и Национальной целевой группой Королевства по здравоохранению Бахрейн принял решение о проведении Гран-при в этом году только для участников. Учитывая продолжающееся распространение коронавируса по всему миру, созыв крупного спортивного мероприятия, которое открыто для публики, было бы неправильным решением в настоящее время. Но чтобы гарантировать, что ни спорт, ни его глобальная база болельщиков не будут подвергнуты чрезмерному влиянию, сам гоночный уик-энд все равно будет проходить как телевизионное событие, – говорится в заявлении.

Отметим, что соревнования пройдут с 19 по 22 марта.

Ранее сообщалось, что Гран-при Вьетнама, который должен состоятся с 3 по 5 апреля, может не состояться из-за того, что в Ханое выявлен первый случай заражения коронавирусом.