У сотрудника «Макларена» нашли коронавирус, команда снялась с Гран-при Австралии Первая гонка нового сезона должна пройти в Мельбурне 15 марта.

Команда Формулы-1 «Макларен» на своем официальном сайте опубликовало заявление о том, что снимается с Гран-при Австралии. Причина в том, что один из сотрудников «Макларена» заразился коронавирусом.

Заболевший прекратил общение с коллегами и самоизолировался, как только почувствовал симптомы болезни, а затем стад положительный тест на COVID-19.

«Решение сняться с Гран-при Австралии принято не только в интересах заботы о здоровье сотрудников и партнеров «Макларена», но и в интересах участников чемпионата, болельщиков и акционеров Ф-1», – сказано в заявлении.

Завтра 13 марта в Мельбурне на автодроме «Альберт-Парк» должны пройти свободные практики, на 14-е число запланирована квалификация, а 15-го должна состояться первая гонка нового сезона Формулы-1.

За «Макларен» выступают испанец Карлос Сайнс и британский пилот Ландо Норрис.