Источник: Гран-при Австралии был отменен

Спортивный корреспондент BBC Эндрю Бенсон на своей странице в Twitter сообщил, что Гран-при Австралии должен быть отменен из-за коронавируса.
Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет.
13 марта в Мельбурне на автодроме «Альберт-Парк» должны пройти свободные практики, на 14-е число запланирована квалификация, а 15-го должна состояться первая гонка нового сезона Формулы-1.
Сегодня, пресс-служба «Макларена» сообщила о том, что один из сотрудников команды заразился коронавирусом. По этой причине они снялись с соревнований.
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