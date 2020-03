Источник: Гран-при Австралии был отменен

Спортивный корреспондент BBC Эндрю Бенсон на своей странице в Twitter сообщил, что Гран-при Австралии должен быть отменен из-за коронавируса.

Отметим, что официального подтверждения данной информации пока нет.

13 марта в Мельбурне на автодроме «Альберт-Парк» должны пройти свободные практики, на 14-е число запланирована квалификация, а 15-го должна состояться первая гонка нового сезона Формулы-1.

Сегодня, пресс-служба «Макларена» сообщила о том, что один из сотрудников команды заразился коронавирусом. По этой причине они снялись с соревнований.

Two senior F1 sources tell BBC Sport the Australian Grand Prix has been called off. No official confirmation yet from F1 or the FIA