Гран-при Австралии официально отменен - Советский спорт
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13 марта 2020 08:08Формула-1Шарафудинов Виктор

Гран-при Австралии официально отменен

Ранее коронавирусом заразился один из сотрудников команды «Макларен».

Руководство Формулы-1, ФИА и организаторы Гран-при Австралии приняли решение отменить первый этап сезона-2020.

На официальном сайте Формулы было опубликовано следующее заявление:

«Вслед за подтверждением положительного теста одного из членов команды «Макларен» на COVID-19 и решением команды сняться с Гран-при Австралии, в четверг вечером Формула-1 и ФИА провели совещание с руководителями девяти остальных команд чемпионата. Большинство команд высказали мнение о том, что гонку проводить не стоит.

Формула-1 и ФИА при полной поддержке организаторов Гран-при Австралии объявляют о том, что все мероприятия австралийского этапа отменены. Все обладатели билетов получат полную компенсацию.

Все стороны приняли во внимание грандиозные усилия организаторов Гран-при Австралии, федерация автоспорта Австралии и волонтеров, однако безопасность всех членов большой семьи Формулы-1 и общества в целом является приоритетом».

На 13 марта на автодроме «Альберт-Парк» в Мельбурне были запланированы две свободные практики, 14-го должна была состояться квалификация, а 15-го гонка.

Напомним, что ранее из-за эпидемии коронавируса был отменен четвертый этап сезона Гран-при Китая. Гонка в Шанхае должна была состояться 22 апреля, а альтернативную дату так и не выбрали.

Под вопросом остается проведение Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые запланированы на 22 марта и 5 апреля.

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