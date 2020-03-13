Льюис Хэмилтон – об отмене Гран-при Австралии: Нужно быть реалистами – здоровье важнее всего - Советский спорт
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13 марта 2020 09:51Формула-1Шарафудинов Виктор

Льюис Хэмилтон – об отмене Гран-при Австралии: Нужно быть реалистами – здоровье важнее всего

Первый этап сезона Формулы-1 был отменен после того, как коронавирусом заразился один из сотрудников «Макларена».

Отмену Гран-при Австралии прокомментировал чемпион мира Льюис Хэмилтон.

«К сожалению, это решение верное, – написал пилот «Мерседеса» в своем твиттере. – Мы очень хотели гоняться, но нужно быть реалистами – безопасность и здоровье превыше всего. Все довольно серьезно, люди умирают каждый день, многие болеют и несут финансовые потери. Истинные масштабы пока неизвестны, но мы должны приложить максимум усилий, чтобы обезопасить максимальное количество людей. Это большое разочарование, ведь спорт объединяет в тяжелые времена, но это правильное решение».

Первая гонка нового сезона Формулы-1 должна была состояться 15 марта в Мельбурне на автодром «Альберт-Парк». Ранее ФИА отменила четвертый этап сезона Гран-при Китая, запланированный на 22 апреля.

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