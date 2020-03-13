Гран-при Бахрейна и Вьетнамы официально перенесены - Советский спорт
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13 марта 2020 17:32Формула-1Корегин Владислав

Гран-при Бахрейна и Вьетнамы официально перенесены

Председатель и исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри прокомментировал ситуацию с тем, что гран-при Бахрейна и Вьетнама перенесены на более поздний срок.

– Глобальная ситуация с COVID-19 нестабильна и ее очень сложно предсказать, и мы вправе потратить время на оценку ситуации и принятие правильных решений. Мы принимаем это решение с FIA и нашими промоутерами, чтобы обеспечить безопасность всех, кто участвует в Формуле-1, а также наших болельщиков, – цитирует Кэри пресс-служба Формулы-1.

Напомним, что Гран-при Бахрейна должен был состояться с 20 по 22 марта, а гонки во Вьетнаме – с 3 по 5 апреля.

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