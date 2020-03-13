Гран-при Бахрейна и Вьетнамы официально перенесены

– Глобальная ситуация с COVID-19 нестабильна и ее очень сложно предсказать, и мы вправе потратить время на оценку ситуации и принятие правильных решений. Мы принимаем это решение с FIA и нашими промоутерами, чтобы обеспечить безопасность всех, кто участвует в Формуле-1, а также наших болельщиков, – цитирует Кэри пресс-служба Формулы-1.
Напомним, что Гран-при Бахрейна должен был состояться с 20 по 22 марта, а гонки во Вьетнаме – с 3 по 5 апреля.
Не наше место. Россияне остались без медалей в Чехии Этап Кубка мира в Нове Место не принес нашей сборной наград. В последней гонке - мужском масс-старте – Матвей Елисеев и Эдуард Латыпов заняли 16-е и 28-е места. 08.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай Вы удивитесь, но некоторые еще бегают. И Бе почти выиграл у Фуркада Кубок мира Несмотря на эпидемию коронавируса и массовые отмены соревнований по всему миру, в финском Контиолахти стартовал биатлонный этап КМ. 12.03.2020 19:30 Биатлон Тигай Лев «Теннис, я прощаюсь с тобой…». Колонка Марии Шараповой Мария Шарапова объявила о расставании с большим спортом в трогательном письме, опубликованном в издании VanityFair.
26.02.2020 18:00 Теннис Анисимов Вадим «В Канаде пустые полки, а в Австралии в газеты вкладывают туалетную бумагу» Паника из-за эпидемии коронавируса продолжает шириться. В Канаде власти провинции Квебек запретили проводить в Монреале чемпионат мира по фигурному катанию. 13.03.2020 08:00 Фигурное катание Волохов Юрий Валиева или Лю? Второй раунд драки за олимпийское золото-2022 Сегодня на юниорском ЧМ в Таллине в борьбу вступают одиночницы. Второй раунд противостояния Камилы Валиевой и Алисы Лю, где на кону – титул олимпийской чемпионки! 06.03.2020 11:30 Фигурное катание Тигай Лев Найдут ли коронавирус у партнеров Кокорина? «Советский спорт» рассказывает, чему нужно внимание при просмотре матчей 22-го тура РПЛ. 12.03.2020 18:00 Футбол Безъязычный Алексей Областной начальник в Канаде сказал «нет» Щербаковой, Косторной и Трусовой. ЧМ-2020 отменен Власти провинции Квебек отменили чемпионат мира, который должен был пройти в Монреале с 18 по 21 марта. Причина все та же – эпидемия коронавируса. 12.03.2020 00:15 Фигурное катание Тигай Лев Хабиб назвал Фергюсона глупым человеком, лживым мексиканцем и пнул его пояс (видео) Нурмагомедов и Фергюсон пообщались на пресс-конференции, приуроченной к турниру UFC 249. 07.03.2020 03:00 ММА Ващенко Сергей Панарина и Наместникова, Бучневича и Ничушкина, Шестеркина и Задорова тормознут на взлете? Один из самых русских матчей чемпионата «Колорадо» – «Рейнджерс» (3:2 ОТ), вполне возможно, в этом сезоне окажется крайним 12.03.2020 15:00 Хоккей Славин Виталий У россиян – два золота для Белоруссии. Для себя – серебро Последние гонки чемпионата Европы принесли сборной России серебро – Кристина Резцова стала второй в пасьюте. Победы Сергея Бочарникова и Елены Кручинкиной порадовали уже Белоруссию. 01.03.2020 19:00 Биатлон Мысин Николай