Гран-при Бахрейна и Вьетнамы официально перенесены Председатель и исполнительный директор Формулы-1 Чейз Кэри прокомментировал ситуацию с тем, что гран-при Бахрейна и Вьетнама перенесены на более поздний срок.

– Глобальная ситуация с COVID-19 нестабильна и ее очень сложно предсказать, и мы вправе потратить время на оценку ситуации и принятие правильных решений. Мы принимаем это решение с FIA и нашими промоутерами, чтобы обеспечить безопасность всех, кто участвует в Формуле-1, а также наших болельщиков, – цитирует Кэри пресс-служба Формулы-1.

Напомним, что Гран-при Бахрейна должен был состояться с 20 по 22 марта, а гонки во Вьетнаме – с 3 по 5 апреля.