Сотрудники «Феррари» отправлены на карантин - Советский спорт
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18 марта 2020 17:21Формула-1Трофименко Кирилл

Сотрудники «Феррари» отправлены на карантин

Причина все та же — распространение пандемии коронавируса в мире.

Итальянская скудерия «Феррари» отправила всех сотрудников, вернувшихся с так и не состоявшегося первого этапа «Формулы-1» в Мельбурне, на карантин. Он продлится две недели.

Сотрудники, у которых дома живут пожилые родственники, беременные жены или маленькие дети, поселены в гостиницах, предоставленных «Феррари», сообщает F1i.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.

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