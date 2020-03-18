Сотрудники «Феррари» отправлены на карантин

Итальянская скудерия «Феррари» отправила всех сотрудников, вернувшихся с так и не состоявшегося первого этапа «Формулы-1» в Мельбурне, на карантин. Он продлится две недели.
Сотрудники, у которых дома живут пожилые родственники, беременные жены или маленькие дети, поселены в гостиницах, предоставленных «Феррари», сообщает F1i.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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