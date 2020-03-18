«Формула-1» перенесла летнюю паузу на март-апрель

Руководство «Формулы-1» решило перенести и продлить летнюю паузу в чемпионате. Ранее перерыв составлял две недели в августе. Команды на это время прекращали всю свою деятельность.
Перерыв в этом году перенесен на март-апрель. Продолжительность паузы составит три недели, а не две из-за коронавируса, сообщается на официальном сайте «Формулы-1». Чемпионат не стартовал вовремя, этап в Мельбурне был отменен.
Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе приостановлены.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.
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