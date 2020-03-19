«Заботьтесь о своем здоровье и сохраняйте позитивный настрой». Квят обратился к болельщикам - Советский спорт
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19 марта 2020 13:57Формула-1Нечаев Юрий

«Заботьтесь о своем здоровье и сохраняйте позитивный настрой». Квят обратился к болельщикам

Количество людей, пострадавших от коронавируса, растет с каждым днем.

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят призвал болельщиков сохранять позитивный настрой несмотря на непростое время.

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I hope we all can go back to doing what we love as soon as possible! Take care of your health and health of others in these tricky times 🙏🏼 And stay positive!

Публикация от Daniil Kvyat (@danydk1)

«Я надеюсь, что мы все сможем вернуться к тому, что мы любим, как можно скорее! Заботьтесь о своем здоровье и здоровье других людей в эти сложные времена. И сохраняйте позитивный настрой!» — написал Квят в Instagram.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.

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