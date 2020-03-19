«Заботьтесь о своем здоровье и сохраняйте позитивный настрой». Квят обратился к болельщикам

Российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят призвал болельщиков сохранять позитивный настрой несмотря на непростое время.
«Я надеюсь, что мы все сможем вернуться к тому, что мы любим, как можно скорее! Заботьтесь о своем здоровье и здоровье других людей в эти сложные времена. И сохраняйте позитивный настрой!» — написал Квят в Instagram.
Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.
За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 210 тыс. человек, около 8,5 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.
В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.
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