Руководитель «Альфа Ромео»: Не уверен, что после коронавируса в мире найдется место автоспорту Сезон в Формуле-1 начнется не раньше июня.

Руководитель команды Формулы-1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассер дал весьма пессимистичный прогноз по поводу дальнейшего развития королевских гонок и автоспорта в целом.

По словам французского инженера и менеджера, после пандемии коронавируса необратим масштабный экономический кризис.

«Я работаю в этом бизнесе более тридцати лет, – заявил Вассер в интервью Auto Hebdo. – Мне приходилось сталкиваться с последствиями войны в Персидском заливе, атаками 11 сентября, эпидемией SARS в 2003 году, мировым экономическим кризисом 2007 и 2008 годов. Но коронавирус оказывает влияние и имеет последствия в США, Китае и Европе, причем во всех сферах жизни.

Более тяжелый кризис был лишь после Второй мировой войны. Грядущие времена будут очень непростыми. Мир разделится на то, что было до коронавируса, и на то, что будет после. И я не уверен, что после пандемии в мире найдется место автоспорту».

Напомним, что ФИА и Формула-1 отменили или перенесли все семь весенних этапов нынешнего сезона. В 2020 году точно не состоятся Гран-при Австралии, с которого 15 марта должен был стартовать сезон, и Гран-при Монако, запланированный на 24 мая. Гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании, пока считаются перенесенными, хотя их новые даты пока не утверждены.

На данный момент первым этапом сезона объявлен Гран-при Азербайджана. Гонка должна пройти на улицах Баку 7 июня.