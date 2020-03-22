Хэмилтон отказался сдавать тест на коронавирус после общения с заразившимися людьми У британца не наблюдается симптомов заболевания.

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон не стал сдавать тест на коронавирус.

4 марта в Лондоне спортсмен на одном из мероприятий общался с актером Идрисом Эльбой и женой премьер-министра Канады Софи Грегуар-Трюдо, у которых позже было диагностировано заболевание.

Свое решение Хэмилтон объяснил тем, что, по его мнению, количество тестов на коронавирус ограничено, и другим они нужны больше, чем ему.

«Привет, ребята. Были некоторые спекуляции на тему моего здоровья после того, как я был на мероприятии, где присутствовали два человека, которые позже сдали положительный тест на коронавирус.

Я хочу, чтобы вы знали, что у меня все хорошо, я чувствую себя здоровым и занимаюсь два раза в день. У меня нет никаких симптомов, и уже прошло 17 дней с тех пор, как я видел Софи и Идриса.

Я поговорил со своим врачом и дважды подумал о том, нужно ли мне сдавать тест. Правда в том, что существует ограниченное количество тестов, и есть люди, которые нуждаются в них больше, чем я, особенно когда у меня не наблюдается никаких симптомов.

На прошлой неделе я пробыл в самоизоляции, с момента отмены практики в прошлую пятницу, держался подальше от людей.

Самое важное, что может сделать каждый, — это оставаться в позитивном настроении, социально дистанцироваться как можно лучше, самоизолироваться, если это необходимо, и регулярно мыть руки с мылом и водой в течение не менее 20 секунд», — написал Хэмилтон в Twitter.

Напомним, 31 декабря власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем этой болезни стал коронавирус 2019-nCoV.

За пределами КНР случаи заражения были выявлены более чем в 143 странах, включая Россию. По данным ВОЗ, в мире заразились более 270 тыс. человек, около 11 тыс. умерли. 11 марта вспышка заболевания признана пандемией.

В целях безопасности отменяются или переносятся на более поздний срок различные спортивные соревнования, отдельные мероприятия проходят без зрителей.