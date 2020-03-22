Пьер Гасли: Я уже чувствовал себя готовым к новому сезону Формулы-1

– У нас есть план на следующие несколько недель, мы даже делаем больше, чем обычно. У меня никогда такого не было за последние десять лет, у меня есть два месяца перед тем, как сезон возобновится, чтобы подготовить себя физически. Я уже чувствовал себя готовым, потому что хорошо поработал зимой, но за эти два месяца подготовки можно стать еще сильнее физически, когда чемпионат возобновится, – цитирует Гасли France Press.
Отметим, что в прошлом сезоне 24-летний француз занял седьмое место в общем зачете, набрав 95 очков. На подиум он поднимался в Гран-при Бразилии, где финишировал вторым.
Ранее стало известно, что гонки в Австралии, Бахрейне, Вьетнаме и Китае были отложены из-за ситуации с коронавирусом.
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