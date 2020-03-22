Источник: В Азербайджане готовы отказаться от проведения Гран-при в 2020 году Гонка должна пройти на улицах Баку 7 июня и стать первым этапом нынешнего сезона.

Motorsport.com сообщает, что организаторы Гран-при Азербайджана готовы отказаться от проведения этапа Формулы-1.

Гонка на улицах Баку должна состояться 7 июня и стать первым этапом нынешнего сезона. По сведениям источника, организаторы Гран-при Азербайджана и власти страны уже уведомили ФИА и руководство Формулы-1 о намерении отказаться от проведения гонки из-за пандемии коронавируса.

Ранее были отменены или перенесены все семь весенних этапов. В 2020 году точно не состоятся Гран-при Австралии, с которого 15 марта должен был стартовать сезон, и Гран-при Монако, запланированный на 24 мая. Гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании, пока считаются перенесенными, хотя их новые даты пока не утверждены.

Если гонка в Баку все-таки не состоится, первым этапом сезона-2020 станет Гран-при Канады. Гонка в Монреале запланирована на 14 июня.