Источник: В Азербайджане готовы отказаться от проведения Гран-при в 2020 году

Motorsport.com сообщает, что организаторы Гран-при Азербайджана готовы отказаться от проведения этапа Формулы-1.
Гонка на улицах Баку должна состояться 7 июня и стать первым этапом нынешнего сезона. По сведениям источника, организаторы Гран-при Азербайджана и власти страны уже уведомили ФИА и руководство Формулы-1 о намерении отказаться от проведения гонки из-за пандемии коронавируса.
Ранее были отменены или перенесены все семь весенних этапов. В 2020 году точно не состоятся Гран-при Австралии, с которого 15 марта должен был стартовать сезон, и Гран-при Монако, запланированный на 24 мая. Гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании, пока считаются перенесенными, хотя их новые даты пока не утверждены.
Если гонка в Баку все-таки не состоится, первым этапом сезона-2020 станет Гран-при Канады. Гонка в Монреале запланирована на 14 июня.
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