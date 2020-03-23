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23 марта 2020 14:36Формула-1Корегин Владислав

Гран-при Азербайджана перенесен из-за коронавируса

Соревнования должны были пройти в Баку с 5 по 7 июля.

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что гоночный этап в Азербайджане не состоится из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что соревнования были запланированы на 5-7 июля. В прошлом сезоне победу одержал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Ранее были отменены или перенесены все семь весенних этапов. В 2020 году точно не состоятся Гран-при Австралии, с которого 15 марта должен был стартовать сезон, и Гран-при Монако, запланированный на 24 мая. Гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании, пока считаются перенесенными, хотя их новые даты пока не утверждены.

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