Гран-при Азербайджана перенесен из-за коронавируса

Пресс-служба Формулы-1 сообщила о том, что гоночный этап в Азербайджане не состоится из-за пандемии коронавируса.

Отметим, что соревнования были запланированы на 5-7 июля. В прошлом сезоне победу одержал пилот команды «Мерседес» Валттери Боттас.

Ранее были отменены или перенесены все семь весенних этапов. В 2020 году точно не состоятся Гран-при Австралии, с которого 15 марта должен был стартовать сезон, и Гран-при Монако, запланированный на 24 мая. Гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии и Испании, пока считаются перенесенными, хотя их новые даты пока не утверждены.

Organisers of the Azerbaijan Grand Prix have taken the decision to postpone the 2020 race due to the global spread of Coronavirus pic.twitter.com/o5cKQb2obY