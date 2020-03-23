Оксана Косаченко: Ситуация в «Формуле-1»? - Все дело в финансах Бывший менеджер первого российского пилота «Формулы-1» Виталия Петрова прокомментировала отмену нескольких гонок нынешнего сезона из-за пандемии коронавируса.

Известный гоночный эксперт Оксана Косаченко считает, что нерешительность руководства «Формулы-1» об отмене первых этапов сезона свидетельствует о большой зависимости от спонсорских контрактов.

«Почему нам сейчас говорят о том, что пройдёт 18 или даже 20 гонок? Потому что дело в финансах. Потому что есть определенные обязательства перед спонсорами как у самой «Формулы-1», так и у команд, и самих пилотов: сколько раз они должны появиться и в каких местах. Поэтому это все потребует серьезного переосмысления», - приводит слова Косаченко News.ru.

Она отметила, что здоровье людей и безопасность превыше всего, поэтому ситуация «может быть переосмыслена». Эксперт и бывший менеджер первого пилота «Ф-1» Виталия Петрова добавила, что перенос этапов Гран-при может быть еще не окончательным.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли.