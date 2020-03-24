Хельмут Марко: «Ред Булл» потеряет 100 млн евро Команда «Формулы-1» не досчитается этой суммы из-за пандемии коронавируса.

«Ред Булл» потеряет 100 млн евро из-за отмены пяти Гран-при «Формулы-1», причиной которой стала пандемия коронавируса в мире.

«Все команды лишатся определенной части дохода. Из-за отмены пяти гонок «Ред Булл» потеряет 100 млн евро. По крайней мере, финансовый удар по командам отсрочит вступление в силу нового технического регламента. Важно, что регламент останется неизменным в 2021 году, поскольку расходы значительно сократятся, и все смогут уложиться в бюджет при подготовке к сезону-2022», — приводит Autosport слова советника «Ред Булла» Хельмута Марко.

Из-за пандемии коронавируса соревнования отменяются по всему миру. Многие матчи проходят без зрителей. Действуют и другие различные ограничения. Чемпионаты почти всех стран в Европе и другие турниры в мире приостановлены.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже десятки тысяч человек по всему миру, несколько тысяч умерли. В Европе самая напряженная ситуация сложилась в Италии.