Даниил Квят: Держу себя в форме, но не собираюсь превращаться в Рокки Бальбоа Российский гонщик команды Ф1 «Альфа Таури» рассказал о том, как тренируется во время вынужденной паузу в чемпионате.

В интервью Speedweek российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят рассказал о том, как проводит тренировки, вспомнив персонажа Сильвестра Сталлоне.

«Конечно, я держу себя в форме, но я не тренируюсь весь день, – заявил Квят. – Я не собираюсь становиться Рокки Бальбоа. В то же время это является отличным отвлекающим фактором в текущей ситуации.

Мечты? Мне уже выпала честь оказаться на подиуме. Логично, что моей следующей целью будет победа в гонке. И, разумеется, каждый гонщик Формулы-1 мечтает о звании чемпиона мира.

Момент с подиумом в Хоккенхайме был прекрасным. Были моменты, когда я сомневался, что вернусь в Формулу-1. Для меня было триумфом вернуться в роли боевого пилота, так что подиум в Германии стал для меня настоящей победой».

В минувшем сезоне Квят занял 13-е место в общем зачете, набрав 37 очков. Его лучшей гонкой стал Гран-при Германии, на котором россиянин финишировал третьим.

Первой гонкой чемпионата-2020 должен стать Гран-при Канады 14 июня. Восемь первых этапов сезона были отменены или перенесены на неопределенный срок.