Алонсо закупил для больниц защитные костюмы и 300 тысяч масок Они пойдут для защиты медиков в Испании от пандемии коронавируса во время их опасной работы.

Бывший пилот «Формулы-1», чемпион мира Фернандо Алонсо оказал помощь Испании в борьбе с пандемией коронавируса. Он купил и передал медикам 4 тыс. защитных костюмов и 300 тыс. масок.

«Слава Богу, я никак не вовлечен в политику. И я не считаю принятые правительством меры правильными или неправильными. Я забочусь о своей семье, о своих друзьях здесь, в Италии, в Китае <...> Считаю, что можно было бы действовать иначе. Некоторые страны сработали еще хуже: например, Англия, где только сейчас начали предпринимать необходимые меры. Или США, которые уже обогнали Китай по количество заболевших. Однако я не не встаю на чью-либо сторону, я не лезу в политику», — приводит F1i.com слова Алонсо.

Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.