Алонсо закупил для больниц защитные костюмы и 300 тысяч масок

Бывший пилот «Формулы-1», чемпион мира Фернандо Алонсо оказал помощь Испании в борьбе с пандемией коронавируса. Он купил и передал медикам 4 тыс. защитных костюмов и 300 тыс. масок.
«Слава Богу, я никак не вовлечен в политику. И я не считаю принятые правительством меры правильными или неправильными. Я забочусь о своей семье, о своих друзьях здесь, в Италии, в Китае <...> Считаю, что можно было бы действовать иначе. Некоторые страны сработали еще хуже: например, Англия, где только сейчас начали предпринимать необходимые меры. Или США, которые уже обогнали Китай по количество заболевших. Однако я не не встаю на чью-либо сторону, я не лезу в политику», — приводит F1i.com слова Алонсо.
Коронавирус был выявлен в Китае в конце прошлого года. Заразились уже сотни тысяч человек по всему миру, несколько десятков тысяч умерли.
Медведев в спячке. Что происходит с лучшим теннисистом России? Даниил Медведев проиграл три матча из последних четырех и не в лучшем настроении готовится к первым «Мастерсам» этого года. «Советский спорт» изучил ситуацию, в которой пребывает пятая ракетка мира. 26.02.2020 11:00 Теннис Мысин Николай Рублев сравнялся с Джоковичем. И рвется в топ-10 Андрей Рублев одержал 13-ю победу в сезоне, догнав по их количеству лидера – Новака Джоковича. И вышел в четвертьфинал турнира в Роттердам, победа в котором обеспечит ему место в десятке. 13.02.2020 22:00 Теннис Мысин Николай Из лыж в биатлон-2. Чепиков: «Чтобы хорошо стрелять, нужно два года» Продолжаем начатую вчера тему про переходы в биатлон из лыжных гонок - в мире и, даст бог, в сборной России ближайшего будущего. 01.04.2020 10:00 Биатлон Тигай Лев В «Магнитке» режут. Пока контракты В «Металлурге» включили режим жесткой экономии. Лидерам предложили новые финансовые условия, в разы меньше прежних. Не все на них согласились.
29.03.2020 18:30 Хоккей Домрачев Владислав Футбол по осени встречают. Николай Яременко – о том, когда в мире начнут играть в футбол Главный редактор «Советского спорта» объясняет, почему раньше осени футбол нигде не возобновится. 31.03.2020 19:00 Футбол Яременко Николай Месси теряет миллион в неделю, Хабиб готов драться с любым, «Спартак» хочет Шапи В рубрике «Пока вы спали» рассказываем о самом интересном, что произошло в мире
спорта со вчерашнего вечера. 31.03.2020 08:00 Футбол Кузнецов Дмитрий Охотники за головами. Кого будут стремиться получить топ-клубы в это межсезонье 30 апреля истекают контракты у многих игроков КХЛ. Уже наверняка можно сказать, что кто-то отправится за океан. 31.03.2020 13:00 Хоккей Кузютина Елена Разыскивается «русская Нильссон». Кто у нас может перейти из лыж в биатлон? Решение одной из сильнейших лыжниц мира Стины Нильссон сменить вид спорта породило новую волну разговоров: может, что-то подобное стоит осуществить и в России? 31.03.2020 11:00 Биатлон Тигай Лев, Волохов Юрий Триллер перед карантином. Экхофф вернула Вирер Кубок мира на последней стрельбе Женской гонкой преследования в финском Контиолахти завершился не только биатлонный, но и весь зимний мировой сезон-2019/20. Досрочно - из-за коронавируса. 14.03.2020 19:30 Биатлон Забит не выступит на турнире UFC 249, Волков подерется в Канаде, а у Мирзаева двойной перелом Расул Мирзаев получил двойной перелом челюсти, а кубинец Йоэль Ромеро заявил, что лучше всего учиться борьбе в Дагестане. 09.03.2020 09:00 ММА Ващенко Сергей