«Астон Мартин» вернется в «Формулу-1» с заводской командой в 2021 году Канадский миллиардер Лоуренс Стролл завершил покупку акций компании.

Компания «Астон Мартин» официально объявила о возвращении в «Формулу-1» в 2021-м году.

Конюшня «Рейсинг Пойнт» будет переименована в «Астон Мартин» — бизнесмен Лоуренс Стролл окончательно завершил процесс покупки акций компании.

Он займет пост исполнительного директора компании. Стролл уже официально объявил о переименовании «Рейсинг Пойнт» в «Астон Мартин» и присвоении конюшне заводского статуса.

Чемпионат «Формулы-1», как и большинство соревнований, приостановлен из-за пандемии коронавируса. Время старта соревнований не определено..