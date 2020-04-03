Бывший глава Формулы-1 Экклстоун в свои 89 лет вновь станет отцом Супруга британца ждет ребенка.

89-летний Берни Экклстоун, руководивший Формулой-1 с 1978 по 2016 годы, в интервью Blick рассказал о том, что его 43-летняя супруга Фабиана ждет ребенка.

«Да, ждем мальчика летом, – заявил Экклстоун. – Надеюсь, он скоро научится играть в нарды! После ухода из Формулы-1 у меня появилось достаточное количество времени для практики».

У британского бизнесмена уже есть три дочери от предыдущих браков, старшая из которых родилась в 1955 году, а также три внука и две внучки.