Источник: Сезон Формулы-1 может стартовать с двух гонок в Австрии Проведение июньских Гран-при Канады и Франции находится под вопросом.

Издание Auto Motor und Sport утверждает, что чемпионат Формулы-1 может стартовать с двух гонок Гран-при Австрии в начале июля.

По состоянию на данный момент отложены или перенесены восемь первых этапов нынешнего сезона. Первыми гонками календаря значатся Гран-при Канады и Гран-при Франции, запланированные на 14 и 28 июня соотвественно, однако возможность их проведения тоже находится под вопросом.

Из-за карантинных мер въезд на территорию Канады разрешен лишь ее гражданам и лицам, имеющим постоянный вид на жительство, а на юге Франции в Провансе, где находится небольшой город Ле-Кастелле и автодром «Поль Рикар», введен строгий комендантский час.

Перспективы проведения Гран-при Австрии, запланированного на 5 июля, пока серьезных опасений не вызывают. Недавно власти Австрийской Республики ослабили режим карантина, а число новых случаев заражения COVID-19 пошло на спад.

Поскольку между австрийским этапом и Гран-при Великобритании существует двухнедельная пауза, то вполне возможно руководство Формулы-1 сочтет возможным провести в Шпильберге на автодроме «Ред Булл Ринг» сразу две гонки – 5 и 12 июля.