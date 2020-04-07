«Мерседес» переоборудовал базу в Бриксуорте для производства систем ИВЛ Команда Формулы-1 принимает активное участие в борьбе с коронавирусом.

Официальный сайт команды Формулы-1 «Мерседес» сообщает, что база в британском Бриксуорте в течение 4 суток был переоборудована для выпуска UCL-Ventura, систем искусственной вентиляции легких, разработанную вместе с университетским колледжем Лондона.

В условиях пандемии коронавируса медики Великобритании испытывают дефицит систем ИВЛ, и 6-кратный обладатель Кубка конструкторов Ф1 решил помочь. На 40 машинах, которые раньше выпускали поршни и элементы батареи для гибридных двигателей болидов Ф1, теперь производят по 1000 медицинских аппаратов за сутки.

Вдобавок «Мерседес» опубликовали полную документацию на UCL-Ventura, которую могут использовать другие производители систем ИВЛ.