Гран-При Канады перенесли на неопределенный срок Об этом сообщает пресс-служба организации.

Сегодня, 7 апреля руководство Формулы-1 объявило о переносе Гран-при Канады из-за угрозы распространения коронавируса.

Напомним, этап должен был пройти в Монреале с 12 по 14 июня. О новой дате соревнований не уточняется.

«Сейчас мы думаем о мужчинах и женщинах из сферы здравоохранения, которые борются с вирусом», – говорится в сообщении Формулы-1.

Таким образом, первой гонкой нового сезона остается Гран-при Франции, стартующая 28 июня.