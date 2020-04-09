Чемпионат Формулы-1 собираются начать в Европе без зрителей Ранее были отменены или перенесены девять первых этапов сезона.

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун в интервью для британского телеканала Sky Sports рассказал о том, что чемпионат 2020 года может стартовать без болельщиков.

В данный момент первым этапом усеченного календаря значится Гран-при Франции. Гонка в Ле-Кастелле в регионе Прованс запланирована на 28 июня.

«В настоящий момент мы разрабатываем логистику закрытых гонок, – заявил Браун. – Обсуждаем, как мы сможем привлечь людей на автодромы, как мы будем их защищать, как мы сможем обезопасить их, кого бы мы впустили в паддок. У нас могло бы быть очень ограниченное окружение, команды прибывали бы на чартерных рейсах. Далее мы бы направляли их на трассу, следя за тем, чтобы все были проверены и никто не рисковал. Проводить гонки без зрителей – не здорово, но я думаю, что так все же лучше, чем вообще не проводить никаких гонок».

Напомним, что ранее были отменены Гран-при Австралии и Гран-при Монако. На неопределенный срок перенесли гонки в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии, Испании, Азербайджане и Канаде.