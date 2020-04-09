Жан Тодт: Автоспорт не является жизненно необходимым для общества - Советский спорт
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09 апреля 2020 12:43Формула-1Шарафудинов Виктор

Жан Тодт: Автоспорт не является жизненно необходимым для общества

Президент ФИА рассказал о проблемах Формулы-1 из-за пандемии коронавируса.

Глава Международной федерации автоспорта Жан Тодт допустил вероятность того, что количество команд в Ф1 может сократится из-за финансовых проблем, но выразил надежду, что до этого все-таки не дойдет.

«Не думаю, что для всех автопроизводителей сохранение гоночных программ станет приоритетом номер один, – цитирует Тодта Motorsport.com – Но я все-таки надеюсь, что все команды останутся. Важно выслушать каждого.

Даже большие команды никогда не должны воспринимать все как должное, следует сохранять скромность. Мы любим автоспорт, но он не является жизненно необходимым для общества. Нам нужно делать правильный выбор, принимать верные решения. Через какое-то время гонки вернутся, и хочется надеяться, что они станут только лучше.

Я уверен, что многим командам, поставщикам и производителям нужно будет пересмотреть свои программы. Надеюсь, владельцы и спонсоры команд сохранят мотивацию, и мы не должны их разочаровать, потому что они могут задуматься над тем, каковы их цели, нужно ли им все это. Мы должны приложить усилия, чтобы команды захотели участвовать и почувствовали, что им это необходимо.

Когда сезон все-таки стартует, думаю, мы будем проводить два-три Гран-при в месяц. Если мы начнем в июле или августе и закончим в декабре, у нас будет пять-шесть месяцев, в течение каждого из которых можно провести три этапа.

Каждый раз, когда случается кризис, происходит много плохого, но есть и что-то хорошее. У нас есть возможность сделать Ф1 лучше. Расходы достигли таких значений, которые, с моей точки зрения, не являются разумными – эту проблему нужно решить».

Напомним, что Формула-1 и ФИА отменили или перенесли на неопределенный уже девять первых этапов сезона-2020. В лучшем случае первой гонкой чемпионата станет Гран-при Франции 28 июня.

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