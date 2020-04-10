Команда «Уильямс» заложила базу, чтобы рефинансировать долги - Советский спорт
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10 апреля 2020 16:24Формула-1

Команда «Уильямс» заложила базу, чтобы рефинансировать долги

В 80-е и 90-е британская команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов.

Autosport сообщает, что команда Формулы-1 «Уильямс» рефинансировала свои долги, взяв новые кредиты. Для этого пришлось заложить базу в британском Гроу со всем оборудованием, зданиями и земельными участками, а также уникальной коллекцией из ста болидов, участвовавших в гонках в прошлом.

Одним из кредиторов стала компания Latrus Racing, принадлежащая канадскому бизнесмену Майклу Латифи, отцу пилота «Уильямса» Николаса.

«После рассмотрения ряда вариантов мы пришли к выводу о целесообразности рефинансирования с консорциумом кредиторов, – заявила руководитель команды Клэр Уильямс. – Это позволит нам обеспечить себя ресурсами, необходимыми для движения вперед».

«Уильямс» – один из самых титулованных участников чемпионата Ф1. С 1980 по 1997 годы британская команда девять раз выигрывала Кубок конструкторов. Больше командных титулов только у «Феррари» – 16.

В прошлом сезоне «Уильямс» занял последнее десятое место в Кубке конструкторов, набрав лишь одно очко. Помимо Латифи за команду в сезоне-2020 будет выступать британец Джордж Расселл.

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