Руководитель команды «Альфа Ромео»: 18 этапов за 6 месяцев обойдутся дороже, чем 18 гонок за год - Советский спорт
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11 апреля 2020 16:50Формула-1Шарафудинов Виктор

Руководитель команды «Альфа Ромео»: 18 этапов за 6 месяцев обойдутся дороже, чем 18 гонок за год

В Формуле-1 продолжают обсуждать как спасти сезон в условиях пандемии коронавируса.

Руководитель команды Ф1 «Альфа Ромео» Фредерик Вассер заявил, что уплотнение календаря станет серьезным испытанием для бюджета участников чемпионата, поскольку расходы будут гораздо выше, чем обычно.

«Если придется проводить больше гонок подряд, расходы только вырастут, – заявил Вассер в интервью Motorsport. – Провести 18 этапов за полгода – дороже, чем провести 18 этапов за год. Нужно брать с собой больше запчастей, больше проводить работы с механиками. Кроме того, в этой ситуации мы просто не сможем развивать болид, у нас не хватит для этого людей.

Но я готов поддержать любое решение, которое позволит провести как можно больше гонок. Уверен, если проводить три этапа подряд, то имеет смысл сократить уик-энд до двух дней. Провести 15-18 гонок за шесть месяцев станет большим вызовом. Сложно придется всем, но тяжелее всего будет маленьким командам, у которых ограниченное число механиков. Нам нужно будет найти способ снизить на них нагрузку».

Из-за пандемии коронавируса Формуле-1 отменили или перенесли на неопределенный срок девять первых этапов сезона. В лучшем случае первая гонка чемпионата Гран-при Франции состоится 28 июня.

В нынешнем году точно не состоятся Гран-при Австралии и Гран-при Монако, однако руководители чемпионата еще надеются найти место в календаре для этапов в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Голландии, Испании, Азербайджане и Канаде.

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