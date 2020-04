Ушел из жизни легендарный автогонщик Стирлинг Мосс

В воскресенье, 12 апреля скончался известный британский автогонщик Стирлинг Мосс. Ему было 90 лет.

О причинах случившегося не уточняется, однако, известно, что еще в марте он отказался от участия в публичных мероприятиях.

Sir Stirling Moss has died at the age of 90#F1 https://t.co/6pFBdXoEZm