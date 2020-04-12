Ушел из жизни легендарный автогонщик Стирлинг Мосс Об этом сообщает официальный сайт Формулы-1.

В воскресенье, 12 апреля скончался известный британский автогонщик Стирлинг Мосс. Ему было 90 лет.

О причинах случившегося не уточняется, однако, известно, что еще в марте он отказался от участия в публичных мероприятиях.

Sir Stirling Moss has died at the age of 90#F1 https://t.co/6pFBdXoEZm — Formula 1 (@F1) April 12, 2020

Напомним, Мосс четыре раза становился вице-чемпиона мира и выигрывал гонку «24 часа Ле-Мана». За всю карьеру он провел 529 гонок и одержал 212 побед. Что касается этапов Формулы-1, то в его активе 16 побед.

Добавим, что британец завершил карьеру в 1962 году. Он оказался в аварии, в результате которой месяц находился в коме.