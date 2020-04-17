Все европейские этапы Формулы-1 сезона-2020, скорее всего, пройдут без зрителей Чемпионат начнется в Австрии в начале июля.

Руководитель команды Ф1 «Макларен» Зак Браун в интервью для телеканала BBC рассказал о том, что все европейские Гран-при сезона-2020, скорее всего, пройдут без зрителей, а первой гонкой должен стать Гран-при Австрии 5 июля.

Об этом руководители команд Формулы-1 говорили в четверг на специальном совещании. Стоит отметить, что вслед за австрийским этапом в июле могут организовать сразу две гонки в британском Сильверстоуне.

«Пока еще ничего не решено, – отметил Браун. – Британский Гран-при должен пройти в середине июля, как и было запланировано. Зрителей на трибуны пускать не будут. Это же касается всех остальных европейских гонок сезона».

Напомним, что ранее из-за пандемии коронавируса были отменены или перенесены 9 первых этапов сезона-2020. В данный момент первой гонкой календаря все еще значится Гран-при Франции (28 июня), однако и соревнования в Ле-Кастелле тоже придется переносить, поскольку правительство Французской Республики продлило запрет на проведение массовых мероприятий до середины июля.