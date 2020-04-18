Даниил Квят: Хочется за руль, хотя бы на телеге из супермаркета погонять Российский пилот Формулы-1 рассказал о том, как проводит время в самоизоляции в Монте-Карло.

Первые девять этапов чемпионата Ф1 нынешнего сезона были либо отменены, либо перенесены на неопределенный срок. Та же судьба ждет и Гран-при Франции, намеченный на конец сезона. В лучшем случае сезон начнется в июле в Австрии. Эту информацию подтвердил российский пилот команды «Альфа Таури» Даниил Квят.

В прямом эфире инстаграма Виталия Петрова Квят заодно рассказал о том, как проводит время в режиме карантина в Монако:

«Я не привык к такой медленной жизни. Тренируюсь, как можно и пока можно, бегаю иногда, работаю с боксерской грушей.

В Монако все довольно жестко: можно выходить, но максимум на километр от дома, только в супермаркет за продуктами, в аптеку, если надо, и все. С 10 до 6 утра нельзя выходить на улицу. Закупаюсь дней на пять. Очередь всегда большая в супермаркет, дистанция там, заходить одновременно можно определенному количеству людей, поэтому приходится ждать.

Хочется за руль. Хотя бы на телеге из супермаркета погонять. Если бы был картинг где-то, но все закрыто. Играю в симулятор на приставке. Я против себя самого гоняюсь, свое время пытаюсь улучшить каждый день.

Что касается возможного начала сезона, то пока что Австрию не отменили, поэтому сейчас надежда на то, что начнется с Австрии, но все будет зависеть от того, как все будет развиваться. Надеюсь, с Австрии начнем».

Гонка в австрийском Шпильберге должна состояться 5 июля.