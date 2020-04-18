Гран-при Австрии, скорее всего, состоится, но пройдет без зрителей

Руководство Формулы-1 ведет переговоры с правительством Австрии о возможности проведения этапа чемпионата мира, который запланирован на 5 июля.
По информации Yahoo! Sports, ожидается, что договоренность будет достигнута. При этом все предварительные заезды, квалификация и гонка пройдут без зрителей.
Отметим, что Австрия стала одной из первых стран, где постепенно начали снимать ограничения, введенные из-за распространения коронавируса. По данным Всемирной организации здравоохранения, 155 случаев заражения.
Добавим, что на данный момент отменены или перенесены все этапы чемпионата мира до Гран-при Франции, который стоит в календаре на 28 июня.
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