Отец Шварцмана скончался от коронавируса Об этом сообщает «Чемпионат».

Сегодня, 18 апреля ушел из жизни Михаил Шварцман, отец чемпиона Формулы-3, пилота программы SMP Racing и члена академии «Феррари» Роберта Шварцмана.

Отмечается, что причиной смерти стал коронавирус. Отцу спортсмена было 52 года. Ранее гонщик сообщил, что Шварцман-старший оказался в больнице, но пошел на поправку.

На сегодняшний день от коронавируса по всему миру скончались более 150 тысяч человек.