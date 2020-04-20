Гран-при Испании пройдет при пустых трибунах Организаторы Гран-при Испании заявили, что готовы провести этап «Формулы-1» при пустых трибунах.

- С руководством «Формулы-1» мы обсуждали различные сценарии. Один из них заключается в том, что сезон начнется летом, а другой - в сентябре. Нас спросили, если чемпионат стартует летом, сможем ли мы провести этап при пустых трибунах. Мы ответили - да. С одной стороны, это позволит нам принять гонку в этом году, с другой - получить большее уверенности при переговорах о Гран-при на сезон в 2021 году, - приводит Marca слова директор автодрома «Барселона-Каталунья» Хоана Фонтсере.

Напомним, что ранее были перенесены или отменены первые девять этапов, а проведение Гран-при Франции в конце июня находится под вопросом из-за запрета на организацию массовых мероприятий на территории страны.