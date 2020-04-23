«Феррари» угрожает уходом из Формулы-1 Итальянскую команду не устраивают предлагаемые финансовые ограничения.

Технический директор «Феррари» Маттиа Бинотто заявил о том, что команда может покинуть Формулу-1, если будут приняты ограничения бюджета в 130 миллионов долларов.

«Уровень в 145 миллионов уже требовательный запрос по сравнению с тем, что было принято в июне 2019 года, – рассказал Бинотто в интервью The Guardian. – Этого нельзя достичь без дальнейших значительных жертв, особенно с точки зрения человеческих ресурсов. Если планка будет еще ниже, мы не хотели бы оказаться в позиции, когда нам пришлось бы искать уже другие варианты для нашей работы».

В данный момент руководство Формулы-1 и Международной федерации автоспорта обсуждают с командами ограничение бюджетов до 145 миллионов долларов в 2021 году, а также снижение потолка до 130 млн в 2022-м.